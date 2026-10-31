Росія атакувала Україну 168 ударними дронами, ППО знешкодила 122
Упродовж дня 31 жовтня російські війська атакували Україну 168 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 122 ворожі дрони.
За даними Повітряних сил ЗСУ, атака тривала з 06:30 до 19:30. Серед запущених безпілотників були 51 реактивний дрон, а також апарати типу «Гербера» та інших типів, зокрема S8000 «Бандероль/Дань-Т».
Українська ППО знешкодила 122 безпілотники, серед яких 37 реактивних і два S8000 «Бандероль/Дань-Т».
Станом на вечір близько 30 ударних дронів залишалися в повітряному просторі України. Бойова робота сил ППО тривала.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Нагадаємо, що приблизо о 22.00 30 жовтня у Києві пролунав вибух. Зафіксоване зникнення електроенергії у кількох районах столиці.
Увечері 30 жовтня російський реактивнийдрон влучив у енергооб’єкт у Києві, після чого у багатьох районах столиці зникло світло та вода.
Унаслідок російської ракетної атаки 29 жовтня пошкоджено магазин Rozetka поблизу житлового комплексу «Комфорт Таун» у Києві. Компанія повідомила, як організує видачу замовлень клієнтам.