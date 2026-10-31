Росія атакувала Україну 168 ударними дронами, ППО знешкодила 122

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Упродовж дня 31 жовтня російські війська атакували Україну 168 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 122 ворожі дрони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака тривала з 06:30 до 19:30. Серед запущених безпілотників були 51 реактивний дрон, а також апарати типу «Гербера» та інших типів, зокрема S8000 «Бандероль/Дань-Т».

Українська ППО знешкодила 122 безпілотники, серед яких 37 реактивних і два S8000 «Бандероль/Дань-Т».

Станом на вечір близько 30 ударних дронів залишалися в повітряному просторі України. Бойова робота сил ППО тривала.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що приблизо о 22.00 30 жовтня у Києві пролунав вибух. Зафіксоване зникнення електроенергії у кількох районах столиці.

Увечері 30 жовтня російський реактивнийдрон влучив у енергооб’єкт у Києві, після чого у багатьох районах столиці зникло світло та вода.

Унаслідок російської ракетної атаки 29 жовтня пошкоджено магазин Rozetka поблизу житлового комплексу «Комфорт Таун» у Києві. Компанія повідомила, як організує видачу замовлень клієнтам.

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