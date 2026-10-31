W ciągu dnia 31 października rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 168 dronami bojowymi. Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 122 wrogie drony.

Według danych Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy atak trwał od godz. 06:30 do 19:30. Wśród wystrzelonych dronów znalazło się 51 dronów odrzutowych, a także aparaty typu „Gerbera” oraz inne typy, w szczególności S8000 „Banderole/Dan-T”.

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 122 drony, w tym 37 dronów odrzutowych i dwa S8000 „Banderol/Dan-T”.

Wieczorem w przestrzeni powietrznej Ukrainy pozostawało około 30 dronów uderzeniowych. Działania bojowe sił obrony przeciwlotniczej trwały nadal.

Źródło: Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy

Przypomnijmy, że około godziny 22.00 30 października w Kijowie rozległ się wybuch. Odnotowano przerwy w dostawach energii elektrycznej w kilku dzielnicach stolicy.

Wieczorem 30 października rosyjski dron odrzutowy uderzył w obiekt energetyczny w Kijowie, po czym w wielu dzielnicach stolicy zniknęło światło i woda.

W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego 29 października uszkodzony został sklep „Rozetka” w pobliżu kompleksu mieszkaniowego „Komfort Town” w Kijowie. Firma poinformowała, w jaki sposób zorganizuje wydawanie zamówień klientom.

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