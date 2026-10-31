Erdogan wezwał Ukrainę i Rosję do odpowiedzialnego postępowania na Morzu Czarnym

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan potępił ataki na statki cywilne na Morzu Czarnym i wezwał Ukrainę oraz Rosję do odpowiedzialnego postępowania.

Oświadczył to podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Stambule.

Według Erdogana ataki na statki cywilne są niedopuszczalne, niezależnie od tego, kto je przeprowadza i jakimi powodami się na to powołuje. Podkreślił również, że dalsza eskalacja konfliktu na Morzu Czarnym nie przyniesie korzyści żadnej ze stron.

Prezydent Turcji poinformował, że Ankara kontynuuje rozmowy z obiema stronami w celu przywrócenia bezpieczeństwa żeglugi. Jego zdaniem porozumienia w tej sprawie mogą wspierać wysiłki dyplomatyczne na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju na Ukrainie.

Erdogan potwierdził również poparcie dla suwerenności, integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy, nazywając ją strategicznym partnerem Turcji.

Ukraina i Turcja uzgodniły, że będą wspólnie pracować nad przywróceniem czarnomorskiego korytarza zbożowego oraz zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi w regionie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Stambułu, gdzie przeprowadził rozmowy z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem.

W sobotę, 31 października, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Stambułu wraz ze swoją delegacją. W Turcji czekają go ważne rozmowy z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem, a także spotkanie z patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił przywódców Finlandii i Norwegii o przekazanie Władimirowi Putinowi pewnych sygnałów podczas rozmów telefonicznych. Kontakty te ze stroną rosyjską zostały wcześniej uzgodnione z Kijowem.

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