Rakieta balistyczna FP-9 przechodzi ostatnie testy.

Oczekuje się, że w najbliższym czasie zostanie ona wykorzystana w warunkach bojowych.

Poinformował o tym główny konstruktor firmy Fire Point, Shtilerman.

Źródło: TSN

Rakieta balistyczna FP-7 została wykorzystana w działaniach bojowych, jednak jej stosowanie jest nieopłacalne ze względu na wysoki koszt.

Siły obronne Ukrainy uderzyły w rafinerię ropy naftowej w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim Federacji Rosyjskiej przy pomocy dalekosiężnych dronów-kamikadze FP-1. Poinformowała o tym 30 października firma Fire Point, która opracowuje i produkuje te bezzałogowe statki powietrzne.

W nocy z 10 na 11 września ukraińskie rakiety FP-5 „Flamingo” uderzyły w zakład „Wolgogradpromproekt” w rosyjskim Wolgogradzie. Po uderzeniu na terenie obiektu wybuchł pożar.

Ukraiński producent broni Fire Point oświadczył, że jego systemy mogą wykonywać zadania bojowe bez łączności satelitarnej Starlink. Firma opracowała rozwiązania technologiczne, które pozwalają broni na orientację bez zewnętrznego sygnału i kontynuowanie lotu do celu. Jednocześnie pełny dostęp do sieci Starlink nad terytorium Rosji mógłby znacznie rozszerzyć możliwości ukraińskich ataków.

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