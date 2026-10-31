Балістичну ракету FP-9 незабаром планують застосувати в бою

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Балістична ракета FP-9 проходить фінальні випробування.

Очікується, що найближчим часом її використають у бойових умовах.

Про це заявив головний конструктор компанії Fire Point Штілерман.

Джерело: ТСН

Балістична ракета FP-7 пройшла бойове застосування, однак її використання є економічно недоцільним через високу вартість.

Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ за допомогою далекобійних дронів-камікадзе FP-1. Про це 30 жовтня повідомила компанія Fire Point, яка розробляє та виробляє ці безпілотники.

У ніч проти 11 вересня українські ракети FP-5 «Фламінго» уразили підприємство «Волгоградпромпроект» у російському Волгограді. Після удару на території об’єкта виникла пожежа.

Український виробник зброї Fire Point заявив, що його системи можуть виконувати бойові завдання без супутникового зв’язку Starlink. Компанія розробила технологічні рішення, які дозволяють зброї орієнтуватися без зовнішнього сигналу та продовжувати політ до цілі. Водночас повний доступ до Starlink над територією Росії міг би значно розширити можливості українських ударів.

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