Британія через Лаврова передала Путіну, що Росія не виграє війну

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Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд під час зустрічі глав МЗС країн G20 в американській Атланті звернувся безпосередньо до очільника російського МЗС Сергія Лаврова, заявивши, що Росія є агресором у війні проти України та не зможе перемогти.

Британський дипломат нагадав про російські атаки на цивільне населення України, зокрема про удар по залізниці в Дніпрі, внаслідок якого, за його словами, загинули 15 людей.

Мілібенд наголосив, що повномасштабна війна триває завдяки мужності українського народу та підтримці міжнародних партнерів, які допомагають Україні протистояти російській агресії.

Також він заявив, що на початку вторгнення Володимир Путін розраховував швидко перемогти, однак ці плани не справдилися.

«Якби ви мали мужність сказати правду і вчинити правильно, ви б сказали Путіну, що він не перемагає у цій війні і не переможе», — звернувся глава британського МЗС до Лаврова.

Джерело: Sky News

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