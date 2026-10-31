У Fire Point заявили про високу вартість балістичної ракети FP-7

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Балістична ракета FP-7 пройшла бойове застосування, однак її використання є економічно недоцільним через високу вартість.

Про це заявив головний конструктор Fire Point Штілерман.

За його словами, доставка бойової частини масою 200 кг на 300 км ракетою FP-7 коштує близько $600 тисяч.

Водночас FP-2 може виконати аналогічне завдання приблизно за $50 тисяч.

Джерело: головний конструктор Fire Point Штілерман

Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ за допомогою далекобійних дронів-камікадзе FP-1. Про це 30 жовтня повідомила компанія Fire Point, яка розробляє та виробляє ці безпілотники.

У ніч проти 11 вересня українські ракети FP-5 «Фламінго» уразили підприємство «Волгоградпромпроект» у російському Волгограді. Після удару на території об’єкта виникла пожежа.

Український виробник зброї Fire Point заявив, що його системи можуть виконувати бойові завдання без супутникового зв’язку Starlink. Компанія розробила технологічні рішення, які дозволяють зброї орієнтуватися без зовнішнього сигналу та продовжувати політ до цілі. Водночас повний доступ до Starlink над територією Росії міг би значно розширити можливості українських ударів.

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