Rakieta balistyczna FP-7 przeszła testy bojowe, jednak jej zastosowanie jest nieopłacalne ze względu na wysoki koszt.

Tak stwierdził główny konstruktor firmy Fire Point, Shtilerman.

Według niego dostarczenie głowicy bojowej o masie 200 kg na odległość 300 km za pomocą rakiety FP-7 kosztuje około 600 tysięcy dolarów.

Natomiast rakieta FP-2 może wykonać podobne zadanie za około 50 tysięcy dolarów.

Źródło: główny konstruktor firmy Fire Point, Shtilerman

Siły obronne Ukrainy uderzyły w rafinerię ropy naftowej w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim Federacji Rosyjskiej za pomocą dalekosiężnych dronów-kamikadze FP-1. Poinformowała o tym 30 października firma Fire Point, która opracowuje i produkuje te bezzałogowe statki powietrzne.

W nocy z 10 na 11 września ukraińskie rakiety FP-5 „Flamingo” uderzyły w zakład „Wolgogradpromproekt” w rosyjskim Wolgogradzie. Po uderzeniu na terenie obiektu wybuchł pożar.

Ukraiński producent broni Fire Point oświadczył, że jego systemy mogą wykonywać zadania bojowe bez łączności satelitarnej Starlink. Firma opracowała rozwiązania technologiczne, które pozwalają broni na orientację bez zewnętrznego sygnału i kontynuowanie lotu do celu. Jednocześnie pełny dostęp do sieci Starlink nad terytorium Rosji mógłby znacznie rozszerzyć możliwości ukraińskich ataków.

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