W obwodzie dniepropetrowskim punkty odporności zaczęły działać w trybie całodobowym

W obwodzie dniepropetrowskim ponad 100 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu w wyniku rosyjskich ataków.

Ze względu na trudną sytuację z dostawami energii elektrycznej „punkty niezłomności” w pozbawionych prądu gminach zostały przestawione na tryb całodobowy.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonach Dnieprowskim, Kamiańskim i Pawłogradzkim. Energetycy pracują nieprzerwanie, aby jak najszybciej przywrócić dostawy energii elektrycznej w miejscowościach.

W punktach odporności mieszkańcy mogą ładować telefony komórkowe i inne urządzenia, korzystać z internetu oraz ogrzać się. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone w generatory i wodę pitną.

W sumie w obwodzie działa prawie 1500 punktów kryzysowych, z czego ponad 60 jest wyposażonych w miejsca do noclegu.

Ponadto wzywa się mieszkańców obwodu do oszczędnego zużywania energii elektrycznej oraz do unikania jednoczesnego włączania kilku urządzeń o dużej mocy ze względu na niestabilną pracę sieci energetycznej.

Źródło: Obwodowa Administracja Państwowa w Dniepropietrowsku

Rosyjskie ataki spowodowały znaczne zniszczenia infrastruktury energetycznej w stolicy oraz w obwodach kijowskim i dniepropetrowskim. Jak poinformowało Ministerstwo Energii, pełne przywrócenie dostaw energii elektrycznej zajmie trochę czasu.

Wcześniej w Dnieprze przywrócono dostawy energii elektrycznej części odbiorców, jednak ponad 200 tysięcy osób nadal pozostaje bez prądu.

Wcześniej w Dnieprze w wyniku rosyjskiego ataku zniknęło światło na obu brzegach.

Z powodu awarii na prawym brzegu Kijowa harmonogramy przerw w dostawach prądu nie obowiązują tymczasowo.

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