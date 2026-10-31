В Днепропетровской области пункты непоколебимости перешли на круглосуточный режим работы

В Днепропетровской области более 100 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в результате российских ударов.

Из-за сложной ситуации с энергоснабжением «пункты стойкости» в обесточенных населенных пунктах переведены на круглосуточный режим работы.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах. Энергетики работают без перерыва, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в населенных пунктах.

В пунктах стойкости жители могут зарядить мобильные телефоны и другие гаджеты, воспользоваться интернетом и согреться. Все помещения обеспечены генераторами и питьевой водой.

Всего в области функционирует почти 1500 пунктов устойчивости, более 60 из них оборудованы местами для ночлега.

Также жителей области призывают экономно расходовать электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных электроприборов из-за нестабильной работы энергосистемы.

Источник: Днепропетровская ОГА

Российские атаки нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре столицы, Киевской и Днепропетровской областей. Для полного восстановления электроснабжения потребуется время, сообщили в Минэнерго.

Ранее в Днепре восстановили электроснабжение части потребителей, более 200 тысяч до сих пор остаются без света.

До этого в Днепре из-за российской атаки пропало электричество на обоих берегах.

Из-за аварии на правом берегу Киева временно не действуют графики отключений света.

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