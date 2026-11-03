В день выборов в США Россия запустила по Украине 17 баллистических ракет и 289 дронов, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, применив за ночь 17 баллистических и 59 крылатых ракет, а также 289 ударных беспилотников. Глава государства подчеркнул, что особенно показательно то, что атака произошла в день американских выборов в Конгресс — 3 ноября.

По словам президента, российская атака была заранее спланирована в первую очередь против критически важной инфраструктуры. Основной мишенью стала энергетическая система Украины — объекты генерации и электрические подстанции.

«Сложный массированный удар нанесли россияне этой ночью, рассчитанный прежде всего против критически важной инфраструктуры. И главная цель — энергетика, объекты генерации и подстанции в Одесской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Днепровской, Черновицкой, Черниговской, Ровенской областях. Во многих городах и населенных пунктах продолжаются аварийные и экстренные отключения», — написал Зеленский.

В результате атаки в ряде регионов ввели аварийные и экстренные отключения электроэнергии.

Отдельно президент сообщил об ударе по медицинскому учреждению в Харькове. По его словам, российские войска атаковали городскую клиническую больницу, где лечились пациенты.

«В Харькове россияне нанесли удар прямо по городской клинической больнице. Пострадали семьдесят три человека, повреждено кардиологическое отделение, где лечились люди», — отметил президент.

Также Владимир Зеленский сообщил о продолжении спасательной операции в Комышувасе Запорожской области, которая началась накануне.

«К сожалению, число погибших возросло. Двадцать девять человек были убиты Россией. Мои соболезнования родным и близким. Пятеро ранены. Под завалами еще находятся люди. Работы продолжаются, насколько позволяет обстановка с безопасностью: существует угроза повторных ударов со стороны России, как они всегда подло поступают», — указал Зеленский.

Глава государства обратил внимание на то, что массированный обстрел Украины произошел в день американских выборов в Конгресс. Он призвал Соединенные Штаты не игнорировать действия России и усилить помощь Украине для защиты от воздушных атак.

«Очень показательно, что всё это произошло в день американских выборов в Конгресс. Россияне считают, что Америка не заметит этот их сигнал. Но нужно замечать и останавливать такой террор. Нужно помогать Украине защищать небо, иначе Россия никогда не прекратит свои ракетные удары. Нужно помогать строить мир честно и надежно, и Америка может это сделать. Спасибо всем, кто не будет молчать об этом российском ударе. Спасибо каждому, кто поддерживает защиту Украины», — подчеркнул Зеленский.

Президент также сообщил, что воздушная тревога продолжалась, а угроза новых ракетных и дронных атак сохранялась.

Об этом Владимир Зеленский написал в соцсетях.

В ночь на 3 ноября российские войска сосредоточили основные усилия на ударах по критической и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Россия заявила об атаке на ТЭС в трех областях Украины и портовую инфраструктуру Одесской области.

Напомним, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Ранее стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160.

До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.

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