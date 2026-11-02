Росія готує масовану атаку на енергетику та логістику України — Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. За даними української розвідки, основними цілями атаки можуть стати енергетична інфраструктура та логістичні об’єкти.

Українській стороні відомо про плани російських військ щодо нового обстрілу, тому відповідні служби мають враховувати можливі загрози.

«За даними розвідки, РФ готує масований удар передусім по енергетиці та логістиці», – повідомив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна відреагує на підготовку російської атаки та завдасть відповіді.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Відео: Росія за тиждень 94 рази атакувала енергетику України — Міненерго.

У Києві та низці областей України запровадили екстрені відключення світла.

Нагадаємо, у Києві через відсутність напруги призупинили рух електротранспорту.

У неділю, 1 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах і постійні атаки на енергосистему.

Також у чотирьох районах Київщини запровадили екстрені відключення світла.

У суботу, 31 жовтня, частина жителів Києва залишилась без електроенергії більшу частину доби.

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