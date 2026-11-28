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У ніч на 28 листопада Сили оборони України атакували три об’єкти російської нафтової інфраструктури — вузол формування експортної суміші Urals у Самарській області, станцію «Нурліно» в Башкортостані та Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. На об’єктах зафіксовано пожежі та вибухи.

У Самарській області, поблизу населеного пункту Просвет, уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Самара». На території резервуарного парку виникла пожежа. Станція є одним із ключових вузлів системи «Транснефть», де формується експортна суміш Urals.

Також під удар потрапила станція «Нурліно» в Башкортостані, розташована більш ніж за 1200 км від українського кордону. Вона входить до системи магістральних нафтопроводів «Транснефти» та забезпечує перекачування значних обсягів російської нафти.

У Ростовській області атаковано Новошахтинський НПЗ, потужність якого дозволяє переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. У районі підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Масштаби пошкоджень наразі встановлюються.

Генштаб також повідомив про попередні ураження нафтової інфраструктури: 13 листопада на ЛВДС «Самара» було знищено резервуар РВС-20000, а 25 листопада на Куйбишевському НПЗ у Самарі знищено п'ять вертикальних резервуарів та пошкоджено установки первинної переробки нафти АВТ-4 і АВТ-5.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч проти 28 листопада Москва зазнала масованої атаки безпілотників. Через загрозу з повітря тимчасово обмежували роботу кількох російських аеропортів.

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада українські безпілотники атакували місто Єфремов у Тульській області Росії. За словами місцевих жителів, вибухи пролунали поблизу Єфремовської теплоелектроцентралі (ТЕЦ), після чого в місті зникло опалення. Видання Astra, проаналізувавши відеозаписи очевидців, припустило, що щонайменше один дрон міг влучити в енергетичний об'єкт.

У ніч проти 28 листопада безпілотники атакували кілька регіонів Росії. За попередніми даними, пожежі спалахнули на Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області та лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара» у Самарській області. Також російська влада заявила про масовану атаку дронів на Москву.

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