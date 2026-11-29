Вранці 29 листопада російські війська завдали повітряних ударів по Житомирській області. Під атакою опинилися цивільні підприємства у Житомирському районі та гуртожиток закладу освіти на Коростенщині. Одна людина дістала поранення та потрапила до лікарні.

За його словами, російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі області вранці. Серед пошкоджених об’єктів — підприємства у Житомирському районі та гуртожиток одного із закладів освіти у Коростенському районі. Унаслідок обстрілу постраждала одна людина. Медики доправили її до лікарні. Інформації про стан потерпілого наразі немає.

Деталі наслідків атаки також повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, після влучань у Житомирській та Коростенській громадах спалахнули пожежі. Займання виникли на територіях торговельного об’єкта та автозаправної станції. Крім того, внаслідок ударів пошкоджена недобудована споруда. Рятувальники виїхали на місця влучань і загасили обидві пожежі.

Після цього піротехніки ДСНС обстежили території, щоб виявити можливі вибухонебезпечні предмети та переконатися, що там не залишилося небезпечних уламків. Таким чином, російська атака пошкодила одразу кілька об’єктів цивільної інфраструктури у двох районах Житомирської області. Одна людина постраждала, пожежі вдалося ліквідувати. Про атаку повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у своєму Telegram-каналі.

Під ударом опинився інфраструктурний об’єкт у Малинській громаді Житомирської області. Внаслідок атаки є постраждалі.

Унаслідок російських атак на Житомирщині протягом минулої доби постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували. Під ударами опинилися об’єкти енергетичної та логістичної інфраструктури, а також приватні житлові будинки у Житомирському та Коростенському районах.

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