Утром 29 ноября российские войска нанесли авиаудары по Житомирской области. Под ударом оказались гражданские предприятия в Житомирском районе и общежитие учебного заведения в Коростенском районе. Один человек получил ранение и был госпитализирован.

По его словам, российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре области утром. Среди поврежденных объектов — предприятия в Житомирском районе и общежитие одного из учебных заведений в Коростенском районе. В результате обстрела пострадал один человек. Медики доставили его в больницу. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Подробности последствий атаки также сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. По данным спасателей, после попаданий в Житомирской и Коростенской общинах вспыхнули пожары. Возгорания возникли на территории торгового объекта и автозаправочной станции. Кроме того, в результате ударов было повреждено недостроенное здание. Спасатели выехали на места попаданий и потушили оба пожара.

После этого пиротехники ГСЧС обследовали территории, чтобы обнаружить возможные взрывоопасные предметы и убедиться, что там не осталось опасных обломков. Таким образом, российская атака повредила сразу несколько объектов гражданской инфраструктуры в двух районах Житомирской области. Один человек пострадал, пожары удалось ликвидировать. Об атаке сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в своём Telegram-канале.

Под ударом оказался инфраструктурный объект в Малинской общине Житомирской области. В результате атаки есть пострадавшие.

В результате российских атак на Житомирщине за последние сутки пострадали два человека, одного из них госпитализировали. Под ударами оказались объекты энергетической и логистической инфраструктуры, а также частные жилые дома в Житомирском и Коростенском районах.

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