Вербовщики обещали гражданам Бразилии высокооплачиваемую работу в тылу российской армии, но вместо этого отправляли их на передовую против Украины и присваивали деньги с их счетов. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Рекрутеры Артур Мишель Крефф Авалоне и Антониу Агиар Нету публиковали объявления в YouTube, Instagram и TikTok. Они обещали заработок от 50 до 100 тысяч долларов в год, а также работу на кухне или по ремонту оружия вдали от фронта. Желающим нужно было лишь купить билет в один конец до Москвы.

По свидетельствам девяти бразильских новобранцев, родственников ещё трёх военных и изученным документам, десятки бразильцев отправились в РФ. В Москве их заставляли подписывать документы на русском языке, которого они не понимали, выдавая их за стандартные формы для зачисления на службу. На самом деле это были доверенности, которые давали вербовщикам доступ к банковским счетам и военным выплатам иностранцев.

После нескольких недель подготовки под Москвой наемников отправляли в зону боевых действий. Со счетов начали исчезать средства: например, у 37-летнего Игоря Перейры Сантоса исчезли обещанные 25 тысяч долларов, а впоследствии он получил тяжелые осколочные ранения ног вблизи Волчанска.

Еще один завербованный, 24-летний водитель из Сан-Паулу Андерсон де Оливейра Феррейра, убеждал семью, что работает в Москве охранником, но пропал без вести под Волчанском через три недели после ранения Сантоса. 45-летний Фернандо Маццо после 20 дней обучения оказался в Крыму, а затем в Курской области. В апреле 2025 года он заболел пневмонией, попал в госпиталь в Санкт-Петербурге, откуда смог сбежать и вернуться в Бразилию.

По данным издания, на фоне значительных потерь Россия активно вербует иностранцев, предлагая выплаты и гражданство, чем пользуются посредники для мошенничества. Подобные случаи фиксировались также в ЮАР и других странах. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский в ООН заявлял, что украинские военные взяли в плен граждан из 47 стран, которых РФ вовлекла в войну обманным путем.

Источник: расследование The New York Times.

Большинство иностранных наемников, вступивших в ряды российской армии, сознательно отправлялись воевать против Украины. Среди основных мотивов такого решения были желание получить паспорт РФ, избежать тюремного заключения или заработать деньги, свидетельствуют данные проекта Хочу жить.

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