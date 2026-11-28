В ночь на 28 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по трем объектам российской нефтяной инфраструктуры — узлу формирования экспортной смеси «Urals» в Самарской области, станцию «Нурлино» в Башкортостане и Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. На объектах зафиксированы пожары и взрывы.

В Самарской области, вблизи населённого пункта Просвет, была поражена линейная производственно-диспетчерская станция «Самара». На территории резервуарного парка возник пожар. Станция является одним из ключевых узлов системы «Транснефть», где формируется экспортная смесь Urals.

Также под удар попала станция «Нурлино» в Башкортостане, расположенная более чем в 1200 км от украинской границы. Она входит в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти» и обеспечивает перекачку значительных объемов российской нефти.

В Ростовской области атакован Новошахтинский НПЗ, мощность которого позволяет перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год. В районе предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Масштабы повреждений в настоящее время устанавливаются.

Генштаб также сообщил о предварительных повреждениях нефтяной инфраструктуры: 13 ноября на ЛВДС «Самара» был уничтожен резервуар РВС-20000, а 25 ноября на Куйбышевском НПЗ в Самаре уничтожено пять вертикальных резервуаров и повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5.

Источник: Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 28 ноября Москва подверглась массированной атаке беспилотников. Из-за угрозы с воздуха временно ограничивали работу нескольких российских аэропортов.

Напомним, в ночь на 27 ноября украинские беспилотники атаковали город Ефремов в Тульской области России. По словам местных жителей, взрывы прогремели вблизи Ефремовской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), после чего в городе отключилось отопление. Издание Astra, проанализировав видеозаписи очевидцев, предположило, что как минимум один дрон мог поразить энергетический объект.

В ночь на 28 ноября беспилотники атаковали несколько регионов России. По предварительным данным, пожары вспыхнули на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области и на линейной производственно-диспетчерской станции «Самара» в Самарской области. Также российские власти заявили о массированной атаке дронов на Москву.

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