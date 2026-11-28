Вечером 28 ноября российские дроны атаковали Кременчуг в Полтавской области. Один из беспилотников попал во двор многоквартирного жилого дома, в результате чего возник пожар. По предварительным данным, трое человек получили травмы.

После удара загорелась открытая территория и балкон одной из квартир. Также взрывной волной повреждены окна соседних домов. Информация о пострадавших уточняется.

В течение дня российские дроны также атаковали Кременчугский район. Около 12:30 зафиксировали попадание по территории частного предприятия, а после 13:10 — ещё один удар по другому предприятию. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Кроме того, один из беспилотников упал вблизи частных домовладений на открытой местности. Взрывной волной повреждены окна жилых домов и хозяйственная постройка.

Ранее в Миргородском районе в результате падения российского БПЛА был поврежден жилой дом. Впоследствии уточнили, что повреждения получили кровли, окна домов и хозяйственные постройки на территории пяти частных домовладений. Пострадавших там не было.

Источник: Полтавская ОГА.

Утром 28 ноября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту компании ДТЭК «Одесские электросети». В результате атаки более 6 тысяч потребителей временно остались без электроснабжения.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без света. Об этом 25 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Российские войска в ночь на 25 ноября нанесли очередной массированный удар по теплоэлектростанции компании ДТЭК. В результате обстрела объект получил серьезные повреждения, а производство электроэнергии было остановлено.

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