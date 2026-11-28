11月28日晚，俄罗斯无人机袭击了波尔塔瓦州的克雷门丘克。其中一架无人机击中了一栋多户住宅楼的院内，引发火灾。据初步报告，有3人受伤。

袭击发生后，露天区域及其中一户公寓的阳台起火。此外，爆炸产生的冲击波还损坏了周边建筑的窗户。关于伤者的具体情况正在核实中。

当天，俄罗斯无人机还袭击了克雷门丘克区。约12时30分，记录到一架无人机击中某私营企业，13时10分后，又有一架无人机袭击了另一家企业。这两起事件均未造成人员伤亡。

此外，一架无人机坠落在开阔地带的民宅附近。爆炸产生的冲击波损坏了居民楼的窗户和一处附属建筑。

此前，在米尔戈罗德区，一栋住宅因俄罗斯无人机坠落而受损。随后进一步确认，五处私人住宅区的房屋屋顶、窗户及附属建筑均受到损坏。该地区无人员伤亡。

来源：波尔塔瓦州行政管理局。

11月28日上午，俄军对DTEK公司旗下敖德萨电网的一处能源设施发动了袭击。此次袭击导致超过6000名用户暂时断电。

由于俄罗斯炮击导致电力基础设施受损，扎波罗热州部分居民陷入停电。扎波罗热州行政管理局代理局长米哈伊尔·塞米金于11月25日通报了这一情况。

11月25日夜间，俄军再次对DTEK公司的热电厂发动了大规模袭击。炮击导致该设施遭受严重破坏，发电生产被迫停止。

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