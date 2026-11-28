11月28日，在顿涅茨克州斯拉维扬斯克市，针对一栋被俄罗斯空袭摧毁的五层住宅楼，现场的应急救援工作已全部结束。此次袭击造成10人死亡，其中包括一名儿童。

今天，救援人员从废墟中寻获了最后一名遇难者的遗体。搜救行动持续了六天——从11月22日空袭发生时起，当时建筑部分坍塌，将居民困在瓦砾之下。

持续存在的二次炮击威胁以及俄罗斯无人机活动的频繁，使救援人员的工作变得异常艰难。由于危险，专家们不得不多次暂停结构拆除工作并撤入掩体。

在救援行动期间，应急人员清理了402.5吨被毁的建筑结构。此外，他们还扑灭了四楼一间公寓内面积达15平方米的火灾。

来源：乌克兰国家紧急情况局。

由于俄罗斯对顿涅茨克州一座城市的袭击，一名男子丧生，另有一人受伤。占领军投下了两枚重量各为250公斤的航空炸弹。

斯洛维扬斯克市军事行政长官瓦迪姆·利亚赫表示，该市目前有80多栋高层建筑无法使用集中供暖，且由于俄军对居民区的炮击，这一数字可能还会增加。

11月25日（星期三）上午10时左右，俄军向顿涅茨克州斯洛维扬斯克市中心的一片高层建筑区投下了一枚500公斤重的FAB-500航空炸弹。 此次敌方空袭造成一名1949年出生的男子死亡，另有1人受伤。

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