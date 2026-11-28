В Славянске Донецкой области 28 ноября завершились аварийно-спасательные работы на месте пятиэтажного жилого дома, разрушенного в результате российского авиаудара. В результате атаки погибли 10 человек, в том числе — ребенок.

Сегодня спасатели извлекли из-под завалов тело последнего погибшего. Поисково-спасательная операция длилась шесть дней — с момента удара 22 ноября, когда часть здания обрушилась, заблокировав жильцов под обломками.

Работу спасателей осложняли постоянная угроза повторных обстрелов и активность российских беспилотников. Из-за опасности специалистам приходилось неоднократно приостанавливать разбор конструкций и спускаться в укрытие.

За время операции спасатели разобрали 402,5 тонны разрушенных строительных конструкций. Также они ликвидировали пожар в квартире на четвёртом этаже, который охватил 15 квадратных метров.

Источник: ГСЧС Украины.

В результате российского удара по городу в Донецкой области погиб мужчина, ещё один получил ранения. Оккупанты применили две авиабомбы весом по 250 кг каждая.

В Славянске более 80 многоэтажек остаются без централизованного отопления, а их количество может расти из-за российских обстрелов жилых кварталов, сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

В среду, 25 ноября, около 10:00 утра российские войска сбросили 500-килограммовую авиабомбу ФАБ-500 на район многоэтажной застройки в центральной части Славянска Донецкой области. В результате вражеского авиаудара погиб мужчина 1949 года рождения, ещё один человек получил ранения.

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