Российские беспилотники атаковали Кременчуг в Полтавской области. В результате ударов были повреждены частное предприятие, жилые дома и хозяйственное сооружение.

«Кременчуг снова под вражеским ударом. Зафиксировано попадание вражеского БПЛА на территории одного из частных предприятий. Информация о последствиях и пострадавших уточняется», — написал Дякивнич.

По его словам, ещё один беспилотник упал на открытой местности в Кременчугском районе вблизи частных домовладений.

Взрывная волна повредила окна жилых домов и хозяйственной постройки. Сообщений о пострадавших в экстренные службы не поступало.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич в Telegram.

Россия атакует украинские энергетические объекты боеприпасами, которые разлетаются на мини-бомбы.

Утром 28 ноября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту компании ДТЭК «Одесские электросети». В результате атаки более 6 тысяч потребителей временно остались без электроснабжения.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без света. Об этом 25 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Российские войска в ночь на 25 ноября нанесли очередной массированный удар по теплоэлектростанции компании ДТЭК. В результате обстрела объект получил серьезные повреждения, а производство электроэнергии было остановлено.

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