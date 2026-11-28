Російські безпілотники атакували Кременчук Полтавської області. Внаслідок ударів пошкоджено приватне підприємство, житлові будинки та господарську споруду.

«Кременчук знову під ворожим ударом. Зафіксовано влучання ворожого БпЛА на території одного з приватних підприємств. Інформація про наслідки та постраждалих уточнюється», — написав Дяківнич.

За його словами, ще один безпілотник упав на відкритій місцевості у Кременчуцькому районі поблизу приватних домоволодінь.

Вибухова хвиля пошкодила вікна житлових будинків та господарської споруди. Повідомлень про травмованих до екстрених служб не надходило.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у Телеграмі.

Росія атакує українські енергетичні об'єкти боєприпасами, які розлітаються на міні-бомби.

Вранці 28 листопада російські військазавдали удару по енергетичному об’єкту компанії ДТЕК «Одеські електромережі». Унаслідок атаки понад 6 тисяч споживачів тимчасово залишилися без електропостачання.

Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли частина жителів Запорізької області залишилася без світла. Про це 25 листопада повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Російські війська в ніч на 25 листопада завдали чергового масованого удару по теплоелектростанції компанії ДТЕК. Внаслідок обстрілу об'єкт зазнав серйозних пошкоджень, а виробництво електроенергії зупинили.

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