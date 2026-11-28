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Російські військові завдали ударів безпілотниками по житлових будинках у Салтівському та Київському районах Харкова. Унаслідок атаки одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

«Ворог завдав удару дроном по багатоповерхівці у Салтівському районі», — написав Терехов.

Спочатку інформації про постраждалих унаслідок цього удару не надходило.

Водночас начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання російського безпілотника в дев’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста.

«Зафіксовано ворожий удар дроном по девʼятиповерховому житловому будинку в Київському районі», — написав він.

За попередніми даними, влучання сталося на рівні 8–9 поверхів. На місці з’ясовували інформацію про можливих постраждалих і наслідки обстрілу. За словами Синєгубова, усі екстрені служби працювали в посиленому режимі.

Згодом очільник ОВА уточнив, що одна людина зазнала гострої реакції на стрес через удар по Київському району. Медики надають їй необхідну допомогу.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у Телеграмі.

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