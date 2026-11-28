Rosyjscy żołnierze przeprowadzili ataki dronami na budynki mieszkalne w rejonach Saltowskim i Kijowskim w Charkowie. W wyniku ataku jedna osoba doznała ostrej reakcji na stres.

„Wróg przeprowadził atak dronem na wieżowiec w rejonie Saltowskim” – napisał Terechow.

Początkowo nie napływały informacje o ofiarach tego ataku.

Jednocześnie szef Administracji Obwodowej w Charkowie Oleg Sinegubow poinformował o trafieniu rosyjskiego drona w dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny w dzielnicy Kijowskiej miasta.

„Odnotowano wrogi atak dronem na dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny w dzielnicy Kijowskiej” – napisał.

Według wstępnych danych uderzenie nastąpiło na wysokości 8–9 pięter. Na miejscu ustalano informacje o ewentualnych ofiarach i skutkach ostrzału. Jak poinformował Sinięgubow, wszystkie służby ratownicze działały w trybie wzmożonym.

Następnie szef Administracji Obwodowej doprecyzował, że jedna osoba doznała ostrej reakcji na stres w wyniku uderzenia w dzielnicę Kijowską. Lekarze udzielają jej niezbędnej pomocy.

Informację tę przekazał burmistrz Charkowa Ihor Terechow na Telegramie.

W ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków w obwodzie czernihowskim zginęło osiem osób, a kolejne dziesięć zostało rannych.

W Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku dronów ranne zostały trzy osoby. Wybuchł również pożar na terenie spółdzielni garażowej; uszkodzonych zostało sześć garaży, okna w dwóch wieżowcach oraz obiekt infrastruktury energetycznej.

W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie zaatakowały Charków i 25 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało 23 cywilów, w tym troje dzieci. Kolejna grupa osób doświadczyła ostrej reakcji na stres.

W nocy z 27 na 28 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 162 dronami bojowymi, w tym 74 rakietowymi typu Shahed. Siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 141 wrogich bezzałogowych statków powietrznych. Atak trwał jeszcze rano.

27 listopada 2026 r. rosyjski dron zaatakował Kremenczuk w obwodzie poltawskim. W centralnej części miasta uszkodzono budynki dwóch placówek oświatowych. W wyniku uderzenia obrażenia odniosło dwoje dzieci w wieku 12 i 13 lat.

W sobotę, 28 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę transportową w Dnieprze. W wyniku uderzenia rannych zostało dwie osoby. Obecnie poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna.

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