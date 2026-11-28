W ciągu ostatnich 24 godzin w wyniku rosyjskich ataków w obwodzie czernihowskim zginęło osiem osób, a kolejne dziesięć zostało rannych.

Dzień wcześniej rosyjskie wojska zaatakowały Czernihów za pomocą dronów. W wyniku uderzenia zginął 46-letni mężczyzna, pomimo wysiłków lekarzy, którzy walczyli o jego życie. Trzy kolejne osoby odniosły obrażenia. Wszystkie są obecnie leczone ambulatoryjnie.

Uderzenie odnotowano na terenie jednego z przedsiębiorstw w mieście. Pożar, który wybuchł po ataku, ugaszili ratownicy.

Ponadto rosyjski dron typu FPV zaatakował przedsiębiorstwo rolnicze w Semeniwce. W wyniku uderzenia uszkodzony został samochód.

W sobotę rano wojska rosyjskie zaatakowały również Koryukivkę. Odnotowano tam dwa trafienia – na terenie gospodarstwa leśnego oraz jednego z zakładów w mieście.

Poinformował o tym na Facebooku szef obwodowej administracji wojskowej w Czernihowie Wiaczesław Czaus.

W Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku dronów ranne zostały trzy osoby. Wybuchł również pożar na terenie spółdzielni garażowej; uszkodzonych zostało sześć garaży, okna w dwóch wieżowcach oraz obiekt infrastruktury energetycznej.

W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie zaatakowały Charków i 25 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało 23 cywilów, w tym troje dzieci. Kolejna grupa osób doświadczyła ostrej reakcji na stres.

W nocy z 27 na 28 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 162 dronami bojowymi, w tym 74 rakietowymi typu Shahed. Siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 141 wrogich bezzałogowych statków powietrznych. Atak trwał jeszcze rano.

27 listopada 2026 r. rosyjski dron zaatakował Kremenczuk w obwodzie poltawskim. W centralnej części miasta uszkodzono budynki dwóch placówek oświatowych. W wyniku uderzenia obrażenia odniosło dwoje dzieci w wieku 12 i 13 lat.

W sobotę, 28 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę transportową w Dnieprze. W wyniku uderzenia rannych zostało dwie osoby. Obecnie poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna.

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