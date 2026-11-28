За прошедшие сутки в результате российских атак в Черниговской области погибли восемь человек, ещё десять получили ранения.

Накануне российские войска атаковали Чернигов с помощью беспилотников. В результате удара погиб 46-летний мужчина, несмотря на усилия медиков, которые боролись за его жизнь. Еще трое человек пострадали. Все они проходят амбулаторное лечение.

Попадание зафиксировали на территории одного из предприятий города. Пожар, возникший после атаки, ликвидировали спасатели.

Кроме того, российский FPV-дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие в Семеновке. В результате удара был поврежден автомобиль.

В субботу утром российские войска также атаковали Корюковку. Там зафиксировали два попадания — по территории лесного хозяйства и одному из предприятий города.

Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Facebook.

В Белой Церкви Киевской области в результате российской атаки беспилотников пострадали три человека. Также возник пожар на территории гаражного кооператива, повреждены шесть гаражей, окна в двух многоэтажках и объект энергетической инфраструктуры.

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 25 населенных пунктов области. В результате обстрелов ранения получили 23 мирных жителя, в том числе трое детей. Еще ряд людей испытали острую стрессовую реакцию.

В ночь на 28 ноября российские войска атаковали Украину 162 ударными беспилотниками, в том числе 74 реактивными Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 141 вражеский БПЛА. Атака продолжалась по состоянию на утро.

27 ноября 2026 года российский беспилотник атаковал Кременчуг в Полтавской области. В центральной части города повреждены здания двух учебных заведений. В результате удара получили травмы двое детей в возрасте 12 и 13 лет.

В субботу, 28 ноября, российские войска атаковали транспортную инфраструктуру Днепра. В результате удара ранения получили два человека. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Читай нас в