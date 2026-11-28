В Белой Церкви Киевской области в результате российской атаки беспилотников пострадали три человека. Также возник пожар на территории гаражного кооператива, повреждены шесть гаражей, окна в двух многоэтажных домах и объект энергетической инфраструктуры.

По информации ОВА, одна из пострадавших женщин получила порезы нижних конечностей осколками стекла.

«Еще одна женщина получила резаные и рваные раны рук осколками стекла. Также травмирован мужчина, у него закрытая черепно-мозговая травма», — говорится в сообщении.

Всех троих пострадавших госпитализировали. В настоящее время они находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки на территории гаражного кооператива вспыхнул пожар, повреждены шесть гаражей. Кроме того, взрывной волной выбило окна в квартирах двух многоэтажных домов.

Также зафиксированы повреждения объекта энергетической инфраструктуры. Соответствующие службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия российского удара.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

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