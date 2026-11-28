W nocy z 27 na 28 listopada drony zaatakowały kilka regionów Rosji. Według wstępnych danych pożary wybuchły w rafinerii ropy naftowej w Nowosachcińsku w obwodzie rostowskim oraz w liniowej stacji produkcyjno-dyspozytorskiej „Samara” w obwodzie samarskim. Rosyjskie władze poinformowały również o masowanym ataku dronów na Moskwę.

Według danych serwisu Astra, Nowosachtinsk w obwodzie rostowskim został zaatakowany przez ciężkie drony. Mieszkańcy zgłaszali potężne wybuchy i skarżyli się, że ostrzeżenia o niebezpieczeństwie nadeszły dopiero po rozpoczęciu ataku. Jak twierdzą, syrena powietrzna nie zabrzmiała.

Według wstępnych informacji w wyniku uderzenia w rafinerię w Nowosachcińsku wybuchł pożar; prawdopodobnie zapaliły się zbiorniki paliwowe. Obecnie nie jest możliwe ustalenie skali zniszczeń.

Rafineria produktów naftowych w Nowosachtyńsku znajduje się w odległości około 7–15 km od granicy państwowej Ukrainy. Zakład jest w stanie przetwarzać do 5,6–7,5 mln ton ropy rocznie i jest jednym z największych dostawców produktów naftowych na południu Rosji.

Zakład produkuje benzynę samochodową, olej napędowy, paliwo lotnicze, olej opałowy i bitum. Jest on również podłączony do systemu głównych rurociągów naftowych „Transniefti”.

Gubernator obwodu rostowskiego Jurij Słusar poinformował o rzekomym zestrzeleniu ponad 50 dronów w Nowoszachtinsku i siedmiu okręgach regionu. Nie podał jednak informacji na temat możliwych skutków ataku na rafinerię.

Kolejnym celem dronów stała się liniowa stacja produkcyjno-dyspozytorska „Samara” w obwodzie samarskim. Z dostępnych informacji wynika, że na terenie obiektu wybuchł pożar.

Na razie nie ma dokładnych informacji na temat skali zniszczeń. Jednocześnie w sieci pojawiły się doniesienia o jasnym blasku pożaru, który rzekomo jest widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów.

Stacja „Samara” ma kluczowe znaczenie dla transportu rosyjskiej ropy. Stacja przyjmuje surowiec z kilku głównych rurociągów, przechowuje go w parku zbiornikowym liczącym 71 zbiorników, a także miesza różne gatunki ropy w celu uzyskania wymaganych właściwości.

W szczególności na terenie obiektu przygotowuje się mieszankę eksportową „Ural”, po czym ropa jest dalej transportowana systemem rurociągów. Działalność stacji ma bezpośredni wpływ na dostawy surowca głównymi rurociągami naftowymi oraz na kształtowanie się strumieni eksportowych Rosji.

W nocy drony kierowały się również w stronę rosyjskiej stolicy. Burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin oświadczył, że w kierunku obwodu moskiewskiego leciało 462 bezzałogowych statków powietrznych.

Według niego 123 drony rzekomo zniszczono podczas zbliżania się do Moskwy. Na razie nie ma niezależnego potwierdzenia tych danych ani informacji o skutkach ataku.

Informują o tym rosyjskie źródła i lokalne media.

W nocy z 27 na 28 listopada Moskwa stała się celem masowego ataku dronów. Z powodu zagrożenia z powietrza tymczasowo ograniczono działalność kilku rosyjskich lotnisk.

Przypomnijmy, że w nocy z 27 na 28 listopada ukraińskie drony zaatakowały miasto Jefremow w obwodzie tulskim w Rosji. Według lokalnych mieszkańców wybuchy rozległy się w pobliżu elektrociepłowni w Jefremowie, po czym w mieście znikło ogrzewanie. Serwis Astra, po przeanalizowaniu nagrań wideo świadków, wysunął przypuszczenie, że co najmniej jeden dron mógł trafić w obiekt energetyczny.

Ponadto rosyjscy okupanci stracili już drugi pływający transporter PTS-2, próbując zorganizować przeprawę przez rzekę Wołcza.

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