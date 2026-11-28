11月28日凌晨，无人机袭击了俄罗斯的多个地区。 据初步消息，罗斯托夫州的新沙赫廷斯克炼油厂和萨马拉州的“萨马拉”线性生产调度站均发生火灾。 此外，俄罗斯当局还称莫斯科遭到了无人机的大规模袭击。

据Astra报道，罗斯托夫州的新沙赫廷斯克遭到了重型无人机的袭击。 当地居民报告称发生了剧烈爆炸，并抱怨危险预警是在袭击开始后才发出的。据他们说，防空警报并未响起。

据初步消息，袭击导致新沙赫廷斯克炼油厂发生火灾，据推测是燃料储罐起火。目前尚无法确定受损程度。

新沙赫廷石油产品厂距离乌克兰国家边境约7至15公里。该企业年炼油能力达560万至750万吨，是俄罗斯南部最大的石油产品供应商之一。

该厂生产汽车汽油、柴油、航空煤油、燃料油和沥青。此外，该厂还接入“跨俄石油”公司的干线输油管道系统。

罗斯托夫州州长尤里·斯柳萨尔声称，在新沙赫廷斯克及该地区七个区击落了50多架无人机。但他未透露此次对炼油厂袭击可能造成的后果。

萨马拉州的“萨马拉”线性生产调度站也成为无人机袭击的另一个目标。据现有信息显示，该设施发生火灾。

目前尚无关于受损程度的准确信息。与此同时，网络上出现了关于火灾产生耀眼火光的报道，据称火光在数十公里外都能看见。

“萨马拉”线性生产调度站对俄罗斯石油的运输具有重要意义。 该中转站从多条主干管道接收原油，将其储存在由71个储油罐组成的储油场中，并混合不同品级的原油以获得所需的性能指标。

特别是，该设施负责配制“乌拉尔”出口混合原油，随后原油通过管道系统继续输送。 该站的运行直接影响主干输油管道的原油供应以及俄罗斯出口流向的形成。

当晚，还有无人机朝俄罗斯首都方向飞去。莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁表示，有462架无人机飞向莫斯科州方向。

据他称，其中123架无人机在飞抵莫斯科途中被击落。目前尚无独立消息来源证实这些数据及袭击造成的后果。

俄罗斯消息来源和当地媒体报道了这一情况。

11月28日凌晨，莫斯科遭遇了无人机的大规模袭击。由于空中威胁，俄罗斯多家机场的运营一度受到限制。

需要指出的是，11月27日夜间，乌克兰无人机曾袭击了俄罗斯图拉州的叶夫雷莫夫市。据当地居民称，爆炸声在叶夫雷莫夫热电厂附近响起，随后该市供暖中断。 《Astra》媒体在分析目击者拍摄的视频后推测，至少有一架无人机可能击中了该能源设施。

此外，俄罗斯占领军在试图组织渡过沃夫恰河时，已损失了第二艘PTS-2型浮动运输船。

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