过去24小时内，俄军袭击了哈尔科夫市及该州25个居民点。炮击导致23名平民受伤，其中包括3名儿童。另有数人出现了急性应激反应。

“过去24小时内，哈尔科夫市及哈尔科夫州25个居民点遭受了敌军袭击。炮击导致23人受伤，其中包括3名儿童，”西涅古博夫写道。

在哈尔科夫，两名年龄分别为53岁和65岁的男子受伤。另有4人出现了急性应激反应。

在皮索钦村，一名39岁男子、一名53岁妇女以及3岁、9岁和16岁的三名女童受伤。另有四名当地居民因出现急性应激反应而寻求帮助。

在洛佐瓦，有5人出现了此类反应。 在德尔加奇夫斯基社区的别兹鲁基村，一名56岁妇女受伤；在洛佐夫斯基社区的卡捷琳诺夫卡村，一名59岁男子受伤。在佐洛切夫斯基社区的维索科耶村，一名27岁妇女受伤。

此外，医护人员还为一名77岁妇女提供了救治，该妇女于11月26日在伊久姆受伤；另有一名86岁的马利伊·布尔卢克村居民，于11月25日受伤，也接受了救治。

俄军在对哈尔科夫州的袭击中使用了多种武器： 三枚火箭弹、三枚制导航空炸弹、13架“格拉尼”型无人机、一架“兰塞特”无人机、四架“莫尔尼亚”无人机、14架FPV无人机以及68架型号未明的无人机。

袭击导致大量民用基础设施受损或被毁。

在哈尔科夫，两辆汽车、一座加油站、两家商店、一辆急救车、一栋多户住宅楼、一家民用企业、三辆卡车、两栋私人住宅和一个车库遭到损毁。

在博戈杜希夫区，吕蒂夫卡的一栋私人住宅及附属建筑受损， 扎瓦德斯克的两栋私人住宅及附属建筑、佐洛切夫的一栋住宅、奥德诺罗比夫卡的两栋多户住宅和一所学校，以及维索科的一栋私人住宅和一辆汽车均受损。

在库皮扬斯基区，皮德斯雷德内村的一辆汽车受损；在伊久姆区，布盖夫卡村的一家奶酪厂受损。

在哈尔科夫区，库图佐夫卡和别兹鲁基的两辆汽车、德尔加奇的一栋私人住宅和两个车库、切尔卡斯基·洛佐瓦的一栋私人住宅，以及齐尔库纳的一栋私人住宅和两处附属建筑均遭到破坏。 此外，柳博廷的铁路基础设施和一家商店、皮索奇纳的几栋民宅、多库恰耶夫斯基的几处附属建筑以及索洛尼茨维茨的一处仓库也遭到破坏。

在洛佐夫斯基区，苏丹卡的一处仓库遭到破坏；此外，洛佐瓦的两栋私人住宅、一处附属建筑、一辆汽车、三处仓库、一栋行政大楼以及三辆卡车也遭到破坏。 此外，赫利布内的一栋私人住宅和卡特里尼夫卡的一座仓库也遭到破坏。

哈尔科夫州行政管理局局长奥列格·西涅古博夫通报了上述情况。

11月28日凌晨，俄军出动162架攻击型无人机袭击乌克兰，其中包括74架Shahed喷气式无人机。防空部队成功击落141架敌方无人机。截至当天上午，袭击仍在持续。

2026年11月27日，一架俄罗斯无人机袭击了波尔塔瓦州的克雷门丘克。市中心两所教育机构的建筑遭到损毁。袭击导致两名12岁和13岁的儿童受伤。

11月28日星期六，俄军袭击了第聂伯市的交通基础设施。袭击导致两人受伤。目前，伤者正在接受必要的医疗救助。

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