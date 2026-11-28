За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 25 населенных пунктов области. В результате обстрелов ранения получили 23 мирных жителя, в том числе трое детей. Еще ряд людей перенес острую стрессовую реакцию.

«За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 25 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 23 человека, в том числе трое детей», — написал Синегубов.

В Харькове ранения получили мужчины в возрасте 53 и 65 лет. Еще четверо человек перенесли острую стрессовую реакцию.

В поселке Песочин пострадали 39-летний мужчина, 53-летняя женщина и девочки в возрасте 3, 9 и 16 лет. Еще четверо местных жителей обратились за помощью из-за острой реакции на стресс.

В Лозовой такую реакцию зафиксировали у пяти человек. В селе Безруки Дергачевской общины пострадала 56-летняя женщина, в Катериновке Лозовской общины — 59-летний мужчина. В селе Высоком Золочевской общины ранена 27-летняя женщина.

Кроме того, медики оказали помощь 77-летней женщине, получившей ранения 26 ноября в Изюме, и 86-летней жительнице села Малый Бурлук, травмированной 25 ноября.

Для атак по Харьковской области российские войска применили различные виды вооружения: три ракеты, три управляемые авиабомбы, 13 беспилотников типа «Герань», один БПЛА «Ланцет», четыре дрона «Молния», 14 FPV-дронов и 68 беспилотников неустановленного типа.

В результате ударов были повреждены и разрушены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.

В Харькове повреждения получили два автомобиля, автозаправочная станция, два магазина, автомобиль скорой медицинской помощи, многоквартирный дом, гражданское предприятие, три грузовика, два частных дома и гараж.

В Богодуховском районе поврежден частный дом и хозяйственные постройки в Лютовке, два частных дома и хозяйственные постройки в Завадском, дом в Золочеве, два многоквартирных дома и учебное заведение в Одноробовке, а также частный дом и автомобиль в Высоком.

В Купянском районе поврежден автомобиль в селе Подсредное, а в Изюмском — сыроварня в Бугаевке.

В Харьковском районе разрушениям подверглись два автомобиля в Кутузовке и Безруках, частный дом и два гаража в Дергачах, частный дом в Черкасской Лозовой, частный дом и два хозяйственных постройки в Циркунах. Также повреждены железнодорожная инфраструктура и магазин в Люботине, частные дома в Песочине, хозяйственные постройки в Докучаевском и складское помещение в Солоницывке.

В Лозовском районе повреждено складское помещение в Суданке, а также два частных дома, хозяйственное сооружение, автомобиль, три складских помещения, административное здание и три грузовика в Лозовой. Кроме того, разрушениям подверглись частный дом в Хлебном и складское здание в Катериновке.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В ночь на 28 ноября российские войска атаковали Украину 162 ударными беспилотниками, в том числе 74 реактивными Shahed. Силы противовоздушной обороны обезвредили 141 вражеский БПЛА. Атака продолжалась по состоянию на утро.

27 ноября 2026 года российский беспилотник атаковал Кременчуг в Полтавской области. В центральной части города повреждены здания двух учебных заведений. В результате удара получили травмы двое детей в возрасте 12 и 13 лет.

В субботу, 28 ноября, российские войска атаковали транспортную инфраструктуру Днепра. В результате удара ранения получили два человека. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Читай нас в