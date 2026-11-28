В ночь на 28 ноября Москва подверглась массированной атаке беспилотников. Из-за угрозы с воздуха временно ограничили работу нескольких российских аэропортов.

Начиная с 23:10 27 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы уничтожении 48 беспилотников. Из-за угрозы с воздуха временные ограничения ввели в аэропортах Внуково и Домодедово. Аналогичные меры безопасности действовали также в аэропортах Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова.

Несмотря на отсутствие официальных сообщений об ограничениях в аэропорту Шереметьево, задержался рейс SU6259 авиакомпании «Россия» по маршруту Москва – Владивосток. Самолет должен был вылететь вечером 27 ноября, однако после почти трёх часов ожидания в салоне командир экипажа сообщил о переносе вылета на неопределённый срок. Сотрудники авиакомпании не смогли объяснить пассажирам причины задержки.

Около полуночи пассажиров высадили из самолета и предупредили о замене воздушного судна. Впоследствии вылет перенесли на 10:00 утра 28 ноября. Кроме того, пассажиры получили SMS-сообщение о дополнительной посадке во время рейса, однако в тексте уведомления вместо названия города, где самолет должен был приземлиться, оставили пустое место.

Об этом пишет Astra.

Утром 28 ноября промышленная зона российской Уфы подверглась атаке беспилотников. В городе сосредоточены предприятия военно-промышленного комплекса РФ, производящие авиационные двигатели, электронику, комплектующие для ракет и беспилотники, а также нефтеперерабатывающие заводы.

Напомним, в ночь на 27 ноября украинские беспилотники атаковали город Ефремов в Тульской области России. По словам местных жителей, взрывы прогремели вблизи Ефремовской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), после чего в городе отключилось отопление. Издание Astra, проанализировав видеозаписи очевидцев, предположило, что как минимум один дрон мог поразить энергетический объект.

Кроме того, российские оккупанты потеряли уже второй плавучий транспортер ПТС-2, пытаясь организовать переправу через реку Волчья.

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