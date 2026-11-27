Президент России Владимир Путин заявил, что российский флот должен быть готов выполнять боевые задачи в любом районе Мирового океана. Для этого он поручил совершенствовать вооружение подводных лодок, в частности дальнобойные высокоточные ракеты. Такие заявления прозвучали 27 ноября во время совещания по развитию подводных сил ВМФ в Северодвинске.

Путин заявил, что российский военно-морской флот должен не только защищать морские границы страны, но и быть способным противостоять корабельным группировкам противника и наносить удары по его стратегическим объектам. По его словам, к выполнению таких задач должны быть готовы все составляющие флота: надводные и подводные корабли, береговые подразделения и военная инфраструктура.

«В современных условиях Военно-морской флот играет крайне важную роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, защите наших национальных интересов», — заявил российский президент. Он добавил, что флот должен обладать достаточной ударной мощью, чтобы эффективно противостоять морским силам других стран и наносить удары по их стратегическим объектам.

Отдельно Путин обратил внимание на изменения в ведении боевых действий на море. По его словам, меняются не только общие подходы к морским операциям, но и тактика применения подводных сил.

Какое вооружение планируется усилить

Путин заявил, что России нужно продолжать строить подводные лодки различных типов, но в то же время не менее важно совершенствовать их вооружение. Прежде всего речь идет о высокоточных ракетах большой дальности и противокорабельных ракетах. «Это позволит наращивать ударные возможности корабельных группировок для решения боевых задач в любом районе Мирового океана», — сказал он.

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Также российский президент призвал активнее привлекать к военным разработкам технологические компании среднего и малого бизнеса. Речь идет о сотрудничестве с предприятиями, которые могут создавать или совершенствовать оборудование и технологии для нужд флота.

Фактически Путин говорит о расширении возможностей российских военно-морских сил далеко за пределы прилегающих к России морей. Среди озвученных им задач — противодействие флотам других государств и возможность наносить удары по стратегическим целям на значительном расстоянии.

Совещание состоялось после спуска флага на подводной лодке «Пермь»

Встреча по вопросам развития подводных сил ВМФ состоялась в Северодвинске после церемонии поднятия военно-морского флага на атомной подводной лодке «Пермь». По заявлениям российской стороны, она должна усилить Тихоокеанский флот.

Эта подводная лодка относится к проекту 885М «Ясень-М». Российские власти заявляют, что она оснащена ракетами «Циркон». Её передача флоту стала одним из поводов для проведения совещания, в ходе которого Путин особо подчеркнул необходимость развития подводных сил и их вооружения.

На фоне атак на российские суда

Заявления Путина прозвучали на фоне сообщений об атаках на российские суда в разных частях мира. В частности, 21 ноября в районе Финского залива был атакован сухогруз Sparta II. На следующий день, 22 ноября, у побережья Ливии были атакованы ещё два российских судна, среди которых, по информации источника, был корвет «Меркурий». Ответственность за две последние атаки взяла на себя Украина. В то же время обстоятельства каждого из этих инцидентов требуют отдельного рассмотрения, а сами сообщения об атаках не означают, что все детали событий уже установлены.

Ранее Путин уже угрожал расширить географию противостояния из-за действий других стран в отношении российских судов. В августе во время встречи с командованием Тихоокеанского флота он заявил, что Россия может отвечать на захват своих кораблей европейскими государствами. При этом, по его словам, ответ не обязательно должен происходить в том же районе.

В октябре на форуме «Валдай» российский президент вновь заговорил о возможных ответных действиях. Он допустил, что Россия может действовать не только в Балтийском море, но и в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Теперь Путин говорит о необходимости иметь подводные силы, способные выполнять боевые задачи в любой части Мирового океана. Это уже не просто заявление об охране российских морских границ: среди озвученных целей — противодействие флотам других стран и поражение их стратегических объектов.

Такие заявления свидетельствуют о намерении Кремля усиливать возможности российского флота и рассматривать его применение далеко за пределами региона войны против Украины. В то же время сами по себе они еще не означают, что Россия готовит конкретную военную операцию против другого государства. Об этом сообщают российские СМИ.

27 ноября 2026 года в российском Северодвинске состоялась церемония поднятия Андреевского флага на атомной подводной лодке «Пермь» проекта «Ясень-М». После этого подводную лодку официально включили в состав Военно-морского флота РФ. Российские власти заявляют, что лодка войдет в состав Тихоокеанского флота и станет носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».

На российском судостроительном предприятии «Севмаш» 17 июня официально заложили новую многоцелевую атомную подводную лодку «Мурманск». Этот корабль стал девятым по счету ракетоносцем модернизированного проекта 885М (шифр «Ясень-М»), который страна-агрессор строит для своего флота.

Россия приступила к заключительному этапу ходовых испытаний атомного крейсера «Адмирал Нахимов», который считается одним из самых мощных надводных кораблей в составе её флота. После модернизации корабль получил значительное усиление вооружения и теперь имеет 176 пусковых ячеек для ракет различного назначения.

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