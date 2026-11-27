俄罗斯总统弗拉基米尔·普京表示，俄罗斯海军必须做好在世界任何海域执行作战任务的准备。为此，他指示对潜艇的武器装备进行升级，特别是远程高精度导弹。 上述言论于11月27日在塞韦罗德维ンス克举行的海军潜艇部队发展会议上发表。

普京表示，俄罗斯海军不仅要捍卫国家海上边界，还必须具备对抗敌方舰队编队并打击其战略目标的能力。 据他介绍，海军的所有组成部分——包括水面舰艇、潜艇、岸基部队和军事基础设施——都必须做好执行此类任务的准备。

“在当今形势下，海军在维护俄罗斯的主权与安全、捍卫我国国家利益方面发挥着至关重要的作用，”俄罗斯总统表示。 他补充道，海军必须具备足够的打击能力，才能有效对抗其他国家的海军力量并打击其战略目标。

普京还特别指出海上作战方式的变化。据他介绍，不仅海上作战的总体思路正在发生变化，潜艇部队的作战战术也在发生变化。

计划加强哪些武器装备

普京表示，俄罗斯需要继续建造各类型潜艇，但与此同时，改进其武器装备同样重要。首先涉及的是高精度远程导弹和反舰导弹。 “这将增强舰队编队的打击能力，使其能够在世界任何海域执行作战任务，”他说。

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此外，俄罗斯总统还呼吁更积极地吸纳中小型科技企业参与军事研发。这涉及与能够为海军需求研发或改进装备及技术的企业开展合作。

实际上，普京所谈的是将俄罗斯海军的能力扩展到远超俄罗斯邻近海域的范围。他提出的任务包括：对抗其他国家的舰队，以及对远距离的战略目标实施打击。

此次会议是在“彼尔姆”号核潜艇降下海军旗帜后举行的

关于海军潜艇部队发展的会议在塞韦罗德文斯克举行，此前在“彼尔姆”号核潜艇上举行了升起海军旗帜的仪式。据俄方声明，该潜艇将加强太平洋舰队的实力。

该潜艇属于885M型“亚森-M”项目。 俄罗斯当局称，该潜艇配备了“锆石”导弹。将其移交海军成为此次会议的契机之一，会上普京特别强调了发展潜艇部队及其武器装备的必要性。

在俄罗斯船只遭袭的背景下

普京的上述表态是在世界各地接连传出俄罗斯船只遭袭的消息的背景下做出的。 具体而言，11月21日，一艘名为“斯巴达二号”（Sparta II）的干货船在芬兰湾海域遭到袭击。次日，即11月22日，又有两艘俄罗斯船只在利比亚近海遭到袭击，据消息来源称，其中包括一艘“水星”号护卫舰。 乌克兰已承认对最近这两起袭击事件负责。不过，每起事件的具体情况都需要单独审查，且袭击报道本身并不意味着事件的所有细节都已查明。

此前，普京曾威胁称，鉴于其他国家针对俄罗斯船只的行动，将扩大对抗的地理范围。 8月，在与太平洋舰队指挥部会晤时，他声称俄罗斯可能会对欧洲国家扣押其舰船的行为进行反击。不过，据他所言，反击不一定非要在同一海域进行。

10月，在“瓦尔代”论坛上，俄罗斯总统再次提及可能采取的报复行动。他暗示，俄罗斯不仅可能在波罗的海采取行动，还可能在大西洋、太平洋和印度洋采取行动。 如今，普京强调必须拥有能够在世界任何海域执行作战任务的潜艇力量。 这已不仅仅是一项关于保卫俄罗斯海上边界的声明：在公开阐述的目标中，还包括对抗其他国家的舰队并打击其战略目标。

此类表态表明，克里姆林宫意图增强俄罗斯海军的能力，并考虑将其部署范围扩展到远超乌克兰战区之外。但这些表态本身并不意味着俄罗斯正在筹备针对其他国家的具体军事行动。俄罗斯媒体报道了这一消息。

2026年11月27日，在俄罗斯北德文斯克，"亚森-M"级核潜艇"彼尔姆"号举行了升起圣安德鲁旗的仪式。 随后，该潜艇正式编入俄罗斯联邦海军。俄罗斯当局表示，该潜艇将隶属于太平洋舰队，并作为“锆石”高超音速导弹的载具。

6月17日，俄罗斯“塞夫马什”造船厂正式为新型多用途核潜艇“摩尔曼斯克”号举行了安放龙骨仪式。 该舰是侵略国为其海军建造的、经过现代化改装的885M型（代号“亚森-M”）导弹潜艇中的第九艘。

俄罗斯已开始对核动力巡洋舰“纳希莫夫海军上将”号进行最终阶段的海试，该舰被视为其海军中火力最强大的水面舰艇之一。 现代化改造后，该舰的武器装备得到大幅增强，目前拥有176个用于发射各类导弹的发射舱。

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