27 ноября 2026 года российский беспилотник нанес удар по Кременчугу в Полтавской области. В центральной части города повреждены здания двух учебных заведений. В результате удара пострадали двое детей в возрасте 12 и 13 лет.

По его словам, российский беспилотник попал в центральную часть Кременчуга. В результате удара повреждены здания двух учебных заведений. Какие именно это заведения, чиновник не уточнил. Сразу после атаки на место прибыли экстренные службы. Специалисты работают на месте и выясняют все последствия удара.

Сначала информация о пострадавших уточнялась. Впоследствии Дякивнич сообщил, что травмы получили двое детей — 12 и 13 лет. «По предварительной информации, травмы получили двое детей в возрасте 12 и 13 лет. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал глава ОГА.

Информация о состоянии детей, характере их травм и масштабах повреждений учебных заведений пока не сообщалась. Обстоятельства и последствия российской атаки продолжают уточняться. Об атаке сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич в Telegram.

В результате российского обстрела Кременчуга Полтавской области 27 ноября пострадали два человека. Ранения получили 55-летняя женщина и 17-летняя девушка.

В четверг, 19 ноября 2026 года, российский беспилотник атаковал промышленное предприятие в городе Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.



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