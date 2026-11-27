В субботу, 28 ноября, российские войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре Днепра. В результате удара ранения получили два человека. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Два человека получили ранения в результате вражеской атаки на Днепр», — написал глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. По словам главы ОВА, российские войска нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры города. Других подробностей об атаке пока не сообщается.

Обоим пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информация об их состоянии пока не уточняется. Российские войска продолжают атаковать украинские города и гражданскую инфраструктуру. Последствия удара по Днепру еще выясняются. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале.

В течение дня российские войска нанесли более 20 ударов по четырём районам Днепропетровской области. В результате обстрелов по состоянию на вечер 27 ноября ранение получила пожилая женщина.

27 ноября российские войска атаковали Днепр ударным беспилотником. В результате вражеского удара возник пожар, также известно об одном раненом.

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