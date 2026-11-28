由于Starlink持续存在网速限制，乌克兰正在寻求替代的卫星通信系统。特别是，乌克兰军队在针对克里米亚大桥的行动中使用了以色列服务商HiSKY的服务。

据知情人士透露，HiSKY系统被应用于部分乌克兰制弹药中，这些弹药被用于袭击连接被占领的克里米亚与俄罗斯的大桥。

与Starlink不同，该以色列系统在俄罗斯境内同样有效。该媒体的一位消息人士透露，乌克兰无人机操作员曾利用HiSKY系统侦测俄罗斯的弹道导弹发射装置。

与此同时，以色列技术对技术资质的要求更高。特别是，若要在作战任务中使用该系统，必须有专家直接驻守在行动现场。相比之下，Starlink终端的操作则简单得多。

因此，在俄罗斯入侵的背景下，HiSKY最有可能主要用于特别重要的行动，而非乌克兰军队的日常任务。

转向替代通信系统的另一个障碍在于无人机生产的特殊性。 许多乌克兰无人机专门配置为与SpaceX的服务配合使用。为了使其适应其他通信系统，这些设备往往需要送回制造商处进行重新配置。

《华尔街日报》报道了这一情况。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基向军事指挥官表示，他致力于彻底摧毁克里米亚大桥。据西方媒体报道，乌克兰国防军已对该桥梁发动了数次打击，基辅方面正在筹备后续攻击。

由于天气条件恶劣，俄罗斯军队在冬季修复克里米亚大桥的可能性微乎其微。但目前尚无法预测占领军能否在春季迅速启动修复工作。

11月17日夜间，克里米亚大桥结构被摧毁，约6000吨俄罗斯钢材沉入刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该报道作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚党卫队领袖谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（代号马亚罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京在无人机袭击克里米亚大桥后不久会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但并未询问袭击造成的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展和铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车曾延误数小时。

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