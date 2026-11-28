Российские военные нанесли удары беспилотниками по жилым домам в Салтовском и Киевском районах Харькова. В результате атаки один человек перенёс острую стрессовую реакцию.

«Враг нанес удар дроном по многоэтажному дому в Салтовском районе», — написал Терехов.

Сначала информации о пострадавших в результате этого удара не поступало.

В то же время начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о попадании российского беспилотника в девятиэтажный жилой дом в Киевском районе города.

«Зафиксирован вражеский удар дроном по девятиэтажному жилому дому в Киевском районе», — написал он.

По предварительным данным, попадание произошло на уровне 8–9 этажей. На месте выясняли информацию о возможных пострадавших и последствиях обстрела. По словам Синегубова, все экстренные службы работали в усиленном режиме.

Впоследствии глава ОГА уточнил, что один человек перенёс острую стрессовую реакцию из-за удара по Киевскому району. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов в Telegram.

За прошедшие сутки в результате российских атак в Черниговской области погибли восемь человек, ещё десять получили ранения.

В Белой Церкви Киевской области в результате российской атаки беспилотников пострадали три человека. Также возник пожар на территории гаражного кооператива, повреждены шесть гаражей, окна в двух многоэтажках и объект энергетической инфраструктуры.

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 25 населенных пунктов области. В результате обстрелов ранения получили 23 мирных жителя, в том числе трое детей. Еще ряд людей испытали острую стрессовую реакцию.

В ночь на 28 ноября российские войска атаковали Украину 162 ударными беспилотниками, в том числе 74 реактивными Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 141 вражеский БПЛА. Атака продолжалась по состоянию на утро.

27 ноября 2026 года российский беспилотник атаковал Кременчуг в Полтавской области. В центральной части города повреждены здания двух учебных заведений. В результате удара получили травмы двое детей в возрасте 12 и 13 лет.

В субботу, 28 ноября, российские войска атаковали транспортную инфраструктуру Днепра. В результате удара ранения получили два человека. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Читай нас в