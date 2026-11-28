俄罗斯已提交三项法案，规定对散布未经核实的关于乌克兰对俄罗斯联邦领土及被占领土实施打击的信息的行为追究行政和刑事责任。这些文件已于11月26日提交至国家杜马。

若这些法律获得通过，俄罗斯媒体和社交媒体用户将无法自行发布有关乌克兰袭击后果的信息。当局实际上将能够控制哪些关于袭击的消息被允许传播。

限制将涉及有关无人机、导弹和火炮摧毁军事装备、生产设施及储存地点的报道。 此外，关于破坏活动、针对官员的暗杀企图以及俄罗斯当局定性为“恐怖主义”的其他事件的后果的报道，也可能被禁止发布。

其中一项法案规定，俄罗斯公民若违反该规定，将面临最高50万卢布（约合6,100美元）的罚款。外国人若犯有类似违规行为，除罚款外，还可能面临驱逐出境。

另一份文件则规定，对于重复违规行为将追究刑事责任——处以最高30万卢布（约合3,700美元）的罚款或最高三年有期徒刑。若信息传播导致额外损失，刑期可长达五年。

由于措辞模糊，这些提案已引发俄罗斯军事博主们的批评。他们担心，不仅拍摄袭击现场视频的作者可能面临法律责任，就连在私人谈话中讨论袭击事件的人也可能受到牵连。

战争研究所（ISW）认为，鉴于民众对当局无力保护国家领土免受乌克兰打击的不满情绪日益高涨，克里姆林宫正试图加强俄罗斯国内的自我审查。

来源：战争研究所（ISW）。

11月28日凌晨，莫斯科遭遇了无人机大规模袭击。由于空中威胁，俄罗斯多家机场的运营被暂时限制。

需要指出的是，11月27日夜间，乌克兰无人机袭击了俄罗斯图拉州的叶夫雷莫夫市。据当地居民称，爆炸声在叶夫雷莫夫热电厂附近响起，随后该市供暖中断。 《Astra》媒体在分析目击者拍摄的视频后推测，至少有一架无人机可能击中了该能源设施。

11月28日凌晨，无人机袭击了俄罗斯的多个地区。 据初步消息，罗斯托夫州的新沙赫京斯克炼油厂和萨马拉州的“萨马拉”线性生产调度站均发生火灾。 此外，俄罗斯当局还表示莫斯科遭到了无人机的大规模袭击。

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