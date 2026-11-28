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У Росії зареєстрували три законопроєкти, які передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність за поширення неузгодженої інформації про українські удари по території РФ та окупованих територіях. Документи внесли до Держдуми 26 листопада.

У разі ухвалення законів російські медіа та користувачі соцмереж не зможуть самостійно публікувати інформацію про наслідки українських атак. Влада фактично зможе контролювати, які відомості про удари дозволено поширювати.

Обмеження стосуватимуться повідомлень про ураження безпілотниками, ракетами та артилерією військової техніки, виробничих об'єктів і місць зберігання. Також під заборону можуть потрапити публікації про наслідки диверсій, замахів на посадовців та інших інцидентів, які російська влада кваліфікує як «терористичні».

Один із законопроєктів передбачає штрафи для громадян РФ до 500 тисяч рублів (близько $6,1 тисячі). Іноземцям за аналогічні порушення, окрім штрафу, може загрожувати депортація.

Інший документ пропонує кримінальну відповідальність за повторне порушення — штраф до 300 тисяч рублів (близько $3,7 тисячі) або до трьох років позбавлення волі. Якщо поширення інформації призведе до додаткових збитків, термін ув'язнення може сягнути п'яти років.

Ініціативи вже викликали критику серед російських військових блогерів через нечіткі формулювання. Вони побоюються, що відповідальність може загрожувати не лише авторам відео з місць ударів, а й людям, які обговорюють атаки у приватних розмовах.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль намагається посилити самоцензуру в Росії на тлі зростання невдоволення через нездатність влади захистити територію країни від українських ударів.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW).

У ніч проти 28 листопада Москва зазналамасованої атаки безпілотників. Через загрозу з повітря тимчасово обмежували роботу кількох російських аеропортів.

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада українські безпілотники атакували місто Єфремов у Тульській області Росії. За словами місцевих жителів, вибухи пролунали поблизу Єфремовської теплоелектроцентралі (ТЕЦ), після чого в місті зникло опалення. Видання Astra, проаналізувавши відеозаписи очевидців, припустило, що щонайменше один дрон міг влучити в енергетичний об'єкт.

У ніч проти 28 листопада безпілотники атакували кілька регіонів Росії. За попередніми даними, пожежі спалахнули на Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області та лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара» у Самарській області. Також російська влада заявила про масовану атаку дронів на Москву.

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