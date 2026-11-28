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Увечері 28 листопада російські дрони атакували Кременчук Полтавської області. Один із безпілотників влучив у двір багатоквартирного житлового будинку, внаслідок чого виникла пожежа. Попередньо, троє людей отримали травми.

Після удару загорілася відкрита територія та балкон однієї з квартир. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна прилеглих будинків. Інформація про постраждалих уточнюється.

Упродовж дня російські дрони також атакували Кременчуцький район. Близько 12:30 зафіксували влучання по території приватного підприємства, а після 13:10 — ще один удар по іншому підприємству. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Крім того, один із безпілотників упав поблизу приватних домоволодінь на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна житлових будинків і господарську споруду.

Раніше в Миргородському районі внаслідок падіння російського БпЛА було пошкоджено житловий будинок. Згодом уточнили, що пошкодження зазнали покрівлі, вікна будинків і господарських споруд на території п’яти приватних домоволодінь. Постраждалих там не було.

Джерело: Полтавська ОВА.

Вранці 28 листопада російські військазавдали удару по енергетичному об’єкту компанії ДТЕК «Одеські електромережі». Унаслідок атаки понад 6 тисяч споживачів тимчасово залишилися без електропостачання.

Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли частина жителів Запорізької області залишилася без світла. Про це 25 листопада повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Російські війська в ніч на 25 листопада завдали чергового масованого удару по теплоелектростанції компанії ДТЕК. Внаслідок обстрілу об'єкт зазнав серйозних пошкоджень, а виробництво електроенергії зупинили.

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