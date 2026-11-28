W nocy z 27 na 28 listopada Siły Obronne Ukrainy zaatakowały trzy obiekty rosyjskiej infrastruktury naftowej — węzeł formowania mieszanki eksportowej Urals w obwodzie samarskim, stację „Nurlino” w Baszkirii oraz rafinerię w Nowoszachtinsku w obwodzie rostowskim. W tych obiektach odnotowano pożary i wybuchy.

W obwodzie samarskim, w pobliżu miejscowości Prosvet, trafiono liniową stację produkcyjno-dyspozytorską „Samara”. Na terenie parku zbiorników wybuchł pożar. Stacja ta jest jednym z kluczowych węzłów systemu „Transneft”, gdzie tworzona jest mieszanka eksportowa Urals.

Atakowi uległa również stacja „Nurlino” w Baszkirii, położona ponad 1200 km od granicy z Ukrainą. Wchodzi ona w skład systemu głównych rurociągów naftowych „Transnieftu” i zapewnia transport znacznych ilości rosyjskiej ropy.

W obwodzie rostowskim zaatakowano rafinerię w Nowoszachtinsku, której moce przerobowe pozwalają na przetwarzanie do 7,5 mln ton ropy rocznie. W okolicy zakładu odnotowano wybuchy i pożar. Skala zniszczeń jest obecnie ustalana.

Sztab Generalny poinformował również o wcześniejszych zniszczeniach infrastruktury naftowej: 13 listopada w stacji pomp „Samara” zniszczono zbiornik RVS-20000, a 25 listopada w rafinerii Kujbyszewskiej w Samarze zniszczono pięć zbiorników pionowych oraz uszkodzono instalacje pierwotnego przetwarzania ropy naftowej AWT-4 i AWT-5.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W nocy z 27 na 28 listopada Moskwa stała się celem masowanego ataku dronów. Z powodu zagrożenia z powietrza tymczasowo ograniczono działalność kilku rosyjskich lotnisk.

Przypomnijmy, że w nocy z 27 na 28 listopada ukraińskie drony zaatakowały miasto Jefremow w obwodzie tułskim w Rosji. Według lokalnych mieszkańców wybuchy rozległy się w pobliżu elektrociepłowni w Jefremowie, po czym w mieście znikło ogrzewanie. Serwis Astra, po przeanalizowaniu nagrań wideo świadków, wysunął przypuszczenie, że co najmniej jeden dron mógł trafić w obiekt energetyczny.

W nocy z 27 na 28 listopada drony zaatakowały kilka regionów Rosji. Według wstępnych danych wybuchły pożary w rafinerii ropy naftowej w Nowosachcińsku w obwodzie rostowskim oraz w liniowej stacji produkcyjno-dyspozytorskiej „Samara” w obwodzie samarskim. Władze rosyjskie poinformowały również o masowanym ataku dronów na Moskwę.

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