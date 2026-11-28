Rosja atakuje ukraińskie obiekty energetyczne amunicją, która rozpadają się na minibomby.

Mogą one wybuchnąć w każdej chwili, stwarzając dodatkowe zagrożenie dla ekip remontowych.

Według Oleksandra Charczenki, dyrektora Centrum Badań Energetycznych, taka taktyka ma na celu opóźnienie napraw i odbudowy uszkodzonych obiektów.

Ze względu na ryzyko kolejnych wybuchów pracownicy sektora energetycznego nie mogą od razu przystąpić do prac, co utrudnia odbudowę infrastruktury.

Źródło: Ołeksandr Charczenko.

Rankiem 28 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obiekt energetyczny spółki DTEK „Odeskie Sieci Elektryczne”. W wyniku ataku ponad 6 tysięcy odbiorców zostało tymczasowo pozbawionych dostaw energii elektrycznej.

W wyniku uszkodzenia infrastruktury energetycznej spowodowanego rosyjskim ostrzałem część mieszkańców obwodu zaporoskiego pozostała bez prądu. Poinformował o tym 25 listopada pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Obwodu Zaporoskiego Michaił Semikin.

W nocy z 24 na 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny masowany atak na elektrociepłownię należącą do spółki DTEK. W wyniku ostrzału obiekt doznał poważnych uszkodzeń, a produkcja energii elektrycznej została wstrzymana.

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