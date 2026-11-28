11月28日夜间，乌克兰国防军袭击了三处俄罗斯石油基础设施——位于萨马拉州的乌拉尔原油出口混合油调配中心、 巴什科尔托斯坦的“努尔利诺”站以及罗斯托夫州的诺沃沙赫廷斯克炼油厂。上述设施均发生火灾和爆炸。

在萨马拉州普罗斯维特镇附近，“萨马拉”线性生产调度站遭到打击。 储油场内发生火灾。该站是“跨油公司”系统中的关键节点之一，用于配制乌拉尔原油出口混合油。

此外，位于巴什科尔托斯坦的“努尔利诺”站也遭到袭击，该站距离乌克兰边境超过1200公里。 该站隶属于“俄罗斯石油管道公司”的主干输油管道系统，负责输送大量俄罗斯原油。

罗斯托夫州的新沙赫廷炼油厂遭到袭击，该厂年加工能力高达750万吨原油。厂区附近已记录到爆炸和火灾。具体受损程度目前正在核实中。

总参谋部还通报了石油基础设施遭受的初步破坏情况：11月13日，“萨马拉”石油分拨站（ЛВДС）的RVS-20000储油罐被摧毁， 11月25日，位于萨马拉的库伊比舍夫炼油厂有5个立式储油罐被摧毁，AVT-4和AVT-5原油初级加工装置遭到损毁。

来源：乌克兰武装部队总参谋部。

11月28日凌晨，莫斯科遭遇了无人机的大规模袭击。由于空中威胁，俄罗斯多家机场的运营暂时受到限制。

回顾此前，11月27日夜间，乌克兰无人机袭击了俄罗斯图拉州的叶夫雷莫夫市。据当地居民称，爆炸声在叶夫雷莫夫热电厂附近响起，随后该市供暖系统中断。 《Astra》媒体在分析目击者拍摄的视频后推测，至少有一架无人机可能击中了该能源设施。

11月28日凌晨，无人机袭击了俄罗斯的多个地区。 据初步消息，罗斯托夫州的新沙赫廷斯克炼油厂以及萨马拉州的“萨马拉”线性生产调度站均发生火灾。 此外，俄罗斯当局还表示莫斯科遭到了无人机的大规模袭击。

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