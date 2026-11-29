Із 22 до 28 листопада Сили оборони України збили або подавили майже 1,6 тисячі російських ударних безпілотників із понад 1,9 тисячі запущених. Це близько 83% від усіх дронів, якими Росія атакувала Україну протягом тижня. За даними Генштабу ЗСУ, до цілей не долетіли п’ять із кожних шести російських безпілотників.

За тиждень російська армія застосувала понад 1,9 тисячі ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів-імітаторів «Пародія». У середньому це близько 273 безпілотників щодоби. Українська протиповітряна оборона знешкодила майже 1,6 тисячі цілей. Ідеться як про збиті дрони, так і про ті, які вдалося подавити засобами радіоелектронної боротьби. Загалом ефективність протидії російським безпілотникам за цей період становила близько 83%.

Окрему увагу в Генштабі звернули на реактивні Shahed. Вони летять значно швидше за звичайні ударні безпілотники, тому залишаються складнішою ціллю для української ППО. За тиждень Росія запустила 1 126 реактивних «Шахедів». Це майже 60% від загальної кількості застосованих безпілотників. Українські захисники знищили 871 із них — 77,4%.

Інші типи безпілотників вдалося знешкодити значно ефективніше. За даними Генштабу, українські військові збили або подавили 91% звичайних Shahed, «Гербер» і дронів-імітаторів «Пародія». Захист українського неба протягом тижня забезпечували різні підрозділи Сил оборони. До відбиття атак залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем.

У Генштабі наголошують, що Росія намагається збільшувати кількість дронів під час атак і змінює тактику їхнього застосування. Водночас українська ППО продовжує працювати над тим, щоб знешкодити якомога більше цілей і не допустити значних руйнувань. «Противник намагається нарощувати масованість атак і змінює тактику, але українська протиповітряна оборона діє так, щоб збивати якомога більше російських дронів і мінімізувати шкоду для українських міст, енергетики та людей», — зазначили у Генштабі. Там також додали, що робота із захисту повітряного простору триває цілодобово.

Президент Володимир Зеленський очікує до вечора 29 листопада доповідь про постачання Україні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. Він доручив представникам уряду зв’язатися з партнерами, які ще не виконали обіцянки щодо військової допомоги, та з’ясувати, коли Україна отримає ракети.

У ніч проти неділі, 29 листопада 2026 року, сили протиповітряної оборони збили та подавили 101 зі 140 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 28 листопада, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Серед запущених із напрямків Орла, Міллерова, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму цілей були ударні дрони типу Shahed (93 із них — реактивні), безпілотники «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія».

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