Президент Володимир Зеленський очікує до вечора 29 листопада доповідь про постачання Україні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. Він доручив представникам уряду зв’язатися з партнерами, які ще не виконали обіцянки щодо військової допомоги, та з’ясувати, коли Україна отримає ракети.

За словами Зеленського, під час попередніх перемовин із партнерами вдалося досягти конкретних домовленостей про постачання ракет. Частину з них уже виконали. Президент окремо подякував Норвегії за надану допомогу. Водночас деякі обіцяні пакети підтримки досі не надійшли в Україну.

Тому глава держави доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони та іншим відповідальним посадовцям зв’язатися з партнерами й з’ясувати, на якому етапі перебуває виконання домовленостей. «Провів зараз селектор з усіма, хто займається комунікацією з партнерами щодо ППО. Були конкретні домовленості. Частину з них виконали — хочу подякувати Норвегії, — але є ті, які досі в процесі виконання», — повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що очікує від урядовців не просто інформацію про проведені переговори, а конкретні відповіді щодо термінів постачання ракет. «МЗС України, Міністерство оборони, інші визначені посадовці сьогодні мають зв’язатися з тими, хто поки не реалізував свій пакет підтримки. Очікую на вечір доповідь по ракетах і зроблених сьогодні урядовцями контактах з партнерами: коли перехоплювачі з пакетів відповідних будуть поставлені в Україну», — зазначив глава держави.

Окремо Зеленський повідомив, що Головне управління розвідки доповіло про виробництво російських ракет, їх накопичення та підготовку Росії до нових ударів по Україні. Ця інформація стосується потенційних загроз, до яких українська протиповітряна оборона має бути готовою. Таким чином, зараз українська сторона намагається прискорити виконання вже досягнутих домовленостей із партнерами. Ключове питання — коли саме ракети-перехоплювачі з обіцяних пакетів допомоги надійдуть до України. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram після наради з посадовцями, які відповідають за переговори з міжнародними партнерами щодо посилення української ППО.

У ніч проти неділі, 29 листопада 2026 року, сили протиповітряної оборони збили та подавили 101 зі 140 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 28 листопада, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Серед запущених із напрямків Орла, Міллерова, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму цілей були ударні дрони типу Shahed (93 із них — реактивні), безпілотники «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія».

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