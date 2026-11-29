Президент Владимир Зеленский ожидает к вечеру 29 ноября доклад о поставках Украине ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны. Он поручил представителям правительства связаться с партнерами, которые еще не выполнили обещания о военной помощи, и выяснить, когда Украина получит ракеты.

По словам Зеленского, в ходе предыдущих переговоров с партнерами удалось достичь конкретных договоренностей о поставках ракет. Часть из них уже выполнена. Президент отдельно поблагодарил Норвегию за оказанную помощь. В то же время некоторые обещанные пакеты поддержки до сих пор не поступили в Украину.

Поэтому глава государства поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны и другим ответственным должностным лицам связаться с партнерами и выяснить, на каком этапе находится выполнение договоренностей. «Провел сейчас селекторную конференцию со всеми, кто занимается коммуникацией с партнерами по вопросам ПВО. Были конкретные договоренности. Часть из них выполнена — хочу поблагодарить Норвегию, — но есть и те, которые до сих пор находятся в процессе выполнения», — сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ожидает от чиновников не просто информацию о проведенных переговорах, а конкретные ответы относительно сроков поставки ракет. «МИД Украины, Министерство обороны, другие уполномоченные должностные лица сегодня должны связаться с теми, кто пока не реализовал свой пакет поддержки. Вечером ожидаю доклад о ракетах и о контактах, установленных сегодня правительственными чиновниками с партнерами: когда перехватчики из соответствующих пакетов будут поставлены в Украину», — отметил глава государства.

Отдельно Зеленский сообщил, что Главное управление разведки доложило о производстве российских ракет, их накоплении и подготовке России к новым ударам по Украине. Эта информация касается потенциальных угроз, к которым украинская противовоздушная оборона должна быть готова. Таким образом, сейчас украинская сторона пытается ускорить выполнение уже достигнутых договоренностей с партнерами. Ключевой вопрос — когда именно ракеты-перехватчики из обещанных пакетов помощи поступят в Украину. Об этом глава государства сообщил в своём Telegram после совещания с должностными лицами, отвечающими за переговоры с международными партнёрами по вопросам укрепления украинской ПВО.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 101 из 140 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину с вечера 28 ноября, сообщили Воздушные силы ВСУ. Среди запущенных с направлений Орла, Миллерова, временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму, были ударные дроны типа Shahed (93 из них — реактивные), беспилотники «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия».

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