29 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о дальнейших планах России в войне и подготовке новых ударов по Украине. По его словам, ГУР следит за производством и накоплением российских ракет. Президент также заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о ситуации на фронте и необходимом перемещении украинских сил.

Он рассказал, что получил доклад Главного управления разведки о том, к чему готовится российская армия. В частности, разведчики доложили о возможных новых ударах, производстве вооружения и накоплении ракет. По словам президента, украинские чиновники, отвечающие за взаимодействие с международными партнерами, уже понимают, какие шаги необходимо предпринять в ответ. «Был доклад ГУР о том, что готовят россияне: удары, их производство, накопление ракет. Все, кто отвечает за коммуникацию с партнерами в Украине, четко понимают, что делать. Я жду доклада», — отметил Зеленский.

Он не уточнил, когда именно Россия может нанести новые удары и какие объекты могут оказаться под угрозой. Также президент не раскрыл подробностей разведывательной информации. В то же время он дал понять, что Украина готовит необходимые меры и должна донести информацию о российских планах до партнеров.

Зеленский обсудил с Драпатым ситуацию на фронте

Помимо доклада разведки, президент заслушал главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого. Они обсудили ситуацию на фронте и определили, какое перемещение украинских сил и средств необходимо уже сейчас. Зеленский признал, что обстановка на поле боя остается сложной. В то же время он назвал ее стабильной и подчеркнул, что Силы обороны продолжают отражать российские штурмы и сдерживать наступление оккупантов на различных направлениях.

Отдельно президент упомянул о боях за Константиновку в Донецкой области. По его словам, украинские военные должны сделать все возможное, чтобы и в дальнейшем наносить потери российским подразделениям на этом направлении. «Константиновка — нужно сделать максимум, чтобы и впредь уничтожать там оккупантов», — подчеркнул глава государства. Он также поблагодарил подразделения Десантно-штурмовых войск за активные действия на различных участках фронта.

Украина продолжает наносить удары по российской логистике

Еще одним важным направлением Зеленский назвал удары по российской логистике. По его словам, Украина продолжает ослаблять возможности армии РФ благодаря санкциям и ударам по объектам, обеспечивающим ее военные нужды. «Мы уничтожаем российскую логистику нашими санкциями средней дальности, нашими ударами, и они очень неплохо работают», — заявил президент.

Таким образом, во время докладов 29 ноября Зеленский обсудил сразу два важных вопроса: подготовку России к возможным новым атакам и действия украинских войск на фронте. Президент не назвал конкретных сроков и целей будущих российских ударов, но подтвердил, что украинская разведка отслеживает подготовку врага, а военное командование определяет необходимые шаги для обороны. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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