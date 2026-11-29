В понедельник, 30 ноября, в Украине ожидается небольшая облачность и преимущественно сухая погода. Ночью температура в отдельных регионах опустится до 17° мороза, а на дорогах западных и центральных областей местами образуется гололед. Небольшой снег и мокрый снег возможны только на крайнем юге страны.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в большинстве регионов день пройдет без осадков. Небо будет преимущественно малооблачным, однако на крайнем юге местами может пройти небольшой снег или мокрый снег. Водителям следует быть внимательными на дорогах западных и центральных областей, где местами прогнозируется гололед. Из-за скользкого покрытия следует соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

Ветер преимущественно северо-восточный, на западе страны — юго-восточный, со скоростью 5–12 м/с. В южных областях порывы будут достигать 15–20 м/с, а в Крыму и на Приазовье — до 22 м/с. Холоднее всего будет ночью. В большинстве областей температура составит 4–9° мороза. В западных, центральных и Сумской областях местами столбики термометров опустятся до 12° мороза, а в Карпатах — до 13–17° ниже нуля.

Днем также сохранится минусовая температура — от 0 до 5° мороза. Немного теплее будет в Закарпатье и на крайнем юге, где воздух прогреется от 2° мороза до 3° тепла.

Погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области 30 ноября осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточным, со скоростью 5–10 м/с. В столице ночью прогнозируют 5–7° мороза, а днем — 1–3° мороза. В Киевской области ночная температура составит 4–9° мороза, дневная — от 0 до 5° ниже нуля. Поэтому, несмотря на преимущественно сухую погоду, ночь и утро будут морозными. Особенно внимательными следует быть водителям в регионах, где возможно образование гололеда. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

В воскресенье, 29 ноября 2026 года, на территории Украины прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в Крыму местами возможны небольшой снег и дождь, сообщил Укргидрометцентр. В большинстве западных и центральных областей на дорогах местами образуется гололед, а в Карпатах ночью и утром ожидается туман.

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